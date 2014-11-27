Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Политик заочно был приговорен к тюремному сроку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не не помилует задержанного экс-главу государства Михаила Саакашвили. Об этом политик сказала во время брифинга.

Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет, никогда.

Саломе Зурабишвили

Она также добавила, что не проявит снисхождения по отношению к Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".

Напомним, что политика задержали в пятницу в Грузии. По его же словам, он вернулся в страну, чтобы "помочь народу" во время местных выборов в Батуми. На родине против него возбудили несколько уголовных дел, по двум из которых он был заочно осужден на тюремные сроки.

Видео: Facebook / სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili