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МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу
Сегодня, 16:17
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МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу

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В ведомстве считают, что указ российского лидера является вмешательством во внутренние дела страны.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за указа президента страны Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Украины посчитали данное признание грубым вмешательством во внутренние дела страны, что нарушает ее законодательство и нормы международного права.

Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностями в рамках Нормандского формата, подрывает усилия Германии, Франции и Украины ради восстановления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию.

из заявления МИД Украины

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти государства продолжат консолидацию международной поддержки Украины, чтобы "заставить Россию отказаться от деструктивных действий".

Напомним, Владимир Путин дал поручение российскому правительству за месяц принять ряд необходимых мер для смягчения условий допуска на внутренний рынок товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет осуждения ФРГ и Францией данного указа главы РФ.

Ранее на Украине назвали главную военную угрозу со стороны России.

Фото: Facebook/UkraineMFA

Теги: днр, донбасс, лнр, мид украины
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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