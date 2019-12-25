Олег Стариков рассказал о российских военных подразделениях, окружающих Украину.

На Украине назвали главную военную угрозу со стороны России. В эфире местного телеканала "Украина 24" аналитик Олег Стариков объяснил журналистам, что особо опасной для Киева следует считать третью мотострелковую дивизию. Это боевое подразделение располагается в нескольких десятках километрах от государственной границы соседней страны. База российских военных находится около таких населенных пунктов как Богучар и Валуйки.

По всей военной науке и военному искусству эта дивизия входит в Западный военный округ. Ее предназначение Запад, а не Украина. Украина — это вторая ее задача. А первая задача — Запад. А вот 3-я дивизия мотострелковая, которая находится Богучар-Валуйки, это для Украины очень опасно. Олег Стариков, военный эксперт

Напомним, что согласно информации от Минобороны Украины, ВСУ и Главного управления разведки, возле государственных границ Киева с 2016 года сосредоточены подразделения 20-й армии, а также штаб дислокации Воронеж, и две мотострелковых боевых дивизии — 144-я и 3-я. Стариков отметил, что силы 144-й дивизии расположены далеко — на расстоянии до 300 километров.

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