Столетний ветеран войны из Петербурга заявил Бастрыкину о потере жилья

Ветеран Великой Отечественной войны остался без квартир и денег

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Валерий Сорокин сообщил о лишении жилья и денежных средств и обратился за защитой в правоохранительные органы и прокуратуру, добиваясь возврата квартиры своей покойной супруги в Санкт-Петербурге. Об этом пишет КП-Петербург.

Валерий Сорокин, переживший блокаду Ленинграда и прошедший фронтовой путь от снайпера до минометчика, заявил, что остался без постоянного места жительства. По его словам, знакомые семьи в течение длительного времени оказывали давление на него и его тяжелобольную супругу Антонину Сорокину, страдавшую деменцией, с целью переоформления принадлежащих им двух квартир.

После смерти супруги в 2022 году ветеран временно проживал у родственников, затем был вынужден переехать в Новгородскую область. В Санкт-Петербург он возвращается для участия в судебных заседаниях, где оспаривает переход квартиры жены на улице Орджоникидзе к третьим лицам. Как следует из материалов, в 2021 году Антонина Сорокина посетила нотариуса и оформила новое завещание, согласно которому квартира перешла знакомой семье. Родственники утверждают, что на момент оформления документов женщина находилась в состоянии, не позволяющем в полной мере осознавать свои действия. Судебные ходатайства о проведении медицинской экспертизы были отклонены.

В 2024 году Валерий Сорокин лишился и своей квартиры на Ленинском проспекте. Он сообщил, что был доставлен в многофункциональный центр под предлогом оформления документов, после чего право собственности перешло другим лицам. Позднее ветеран обнаружил изменение данных собственника в платежных документах.

Кроме того, родственники заявили о переводе около двух миллионов рублей со счетов ветерана на накопительный счет, доступ к которому он не имеет. По их словам, распоряжение средствами осуществляется доверенными лицами без его согласия. Ветеран и родственники обратились с заявлениями в полицию, однако уголовное дело возбуждено не было. В настоящее время они направили обращения в прокуратуру и продолжают судебные разбирательства, добиваясь возврата денежных средств и квартиры покойной супруги.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ