Бастрыкин заинтересован конфликтом между водителем и подростками в автобусе в Пушкине

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах конфликта в автобусе в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве 23 января.

Напомним, повздорили водитель транспортного средства и группа подростков. Предварительно, дети не успели попасть в салон и стали наносить удары по стеклам. В ходе ссоры мужчина применил к юноше физическую силу и угрожал предметом, похожим на нож. Следователи города проводят процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе и результатах проверки. СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ