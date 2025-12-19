Следователи Петербурга проверяют водителя автобуса, показавшего детям предмет, похожий на нож

Предварительно, юноши не успели попасть в салон и стали наносить удары по стеклам.

Следователи устанавливают обстоятельства совершения хулиганских действий водителем автобуса в Пушкине. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Управлявший общественным транспортом в ходе конфликта с подростками продемонстрировал им предмет, похожий на нож. Предварительно, юноши не успели попасть в салон и стали наносить удары по стеклам. Мужчина отреагировал на эти действия с агрессией, его отстранили от работы и сняли с линии.

Следственный отдел по Пушкинскому району начал доследственную проверку. В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу