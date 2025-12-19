  1. Главная
Следователи Петербурга проверяют водителя автобуса, показавшего детям предмет, похожий на нож
Сегодня, 8:35
Предварительно, юноши не успели попасть в салон и стали наносить удары по стеклам.

Следователи устанавливают обстоятельства совершения хулиганских действий водителем автобуса в Пушкине. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Управлявший общественным транспортом в ходе конфликта с подростками продемонстрировал им предмет, похожий на нож. Предварительно, юноши не успели попасть в салон и стали наносить удары по стеклам. Мужчина отреагировал на эти действия с агрессией, его отстранили от работы и сняли с линии. 

Следственный отдел по Пушкинскому району начал доследственную проверку. В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что СК организовал проверку по факту смерти мужчины, задержанного в петербургском ТЦ. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

