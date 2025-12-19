СК организовал проверку по факту смерти мужчины, задержанного в петербургском ТЦ

Все задержанные привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

ГСУ СК РФ по Петербургу организована проверка после гибели мужчины, ранее задержанного службой безопасности торгового центра. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Напомним, трагическое событие произошло 21 января. Тогда молодой человек применил перцовый спрей в торговом центре Приморского района, после чего был остановлен сотрудниками охраны для последующей передачи полицейским. Однако состояние здоровья задержанного резко ухудшилось прямо на месте происшествия, впоследствии мужчину госпитализировали, где он скончался.

Причиной случившегося стал конфликт между 24-летним покупателем и охранниками в магазине ТЦ "Сити Молл" на Коломяжском проспекте. Мужчина попал под подозрение в совершении кражи, в дальнейшем возникший диалог перерос в ожесточенную потасовку, результатом которой стало тяжелейшее состояние потерпевшего, доставленного в медицинское учреждение, где он позже скончался.

Также сообщается, что прибывшие на место происшествия полицейские задержали троих причастных к конфликту: двоих сотрудников частной охранной фирмы в возрасте 64 и 19 лет, а также работника уборочного сервиса 18 лет. Четвертый участник столкновения — 32-летний сотрудник охраны — покинул место события и объявлен в розыск.

Все задержанные привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Все материалы переданы в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Проводятся следственно-экспертные мероприятия для полного выяснения деталей происшедшего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу