Водитель иномарки, которого задерживали со стрельбой в Приморском районе, сбил полицейского
Сегодня, 13:02
Потерпевшему оперативно оказали медицинскую помощь.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ после выходки нетрезвого водителя в Приморском районе. Об этом рассказали в СК РФ. 

Утром 20 января фигурант, управляя иномаркой без прав и в состоянии опьянения, проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Во дворе дома по Планерной улице мужчина наехал на правоохранителя. Его остановили в результате применения табельного оружия. Потерпевшему оперативно оказали медицинскую помощь. 

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: возле Петропавловской крепости перевернулся внедорожник. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

