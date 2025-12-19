Водитель иномарки, которого задерживали со стрельбой в Приморском районе, сбил полицейского

Потерпевшему оперативно оказали медицинскую помощь.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ после выходки нетрезвого водителя в Приморском районе. Об этом рассказали в СК РФ.

Утром 20 января фигурант, управляя иномаркой без прав и в состоянии опьянения, проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Во дворе дома по Планерной улице мужчина наехал на правоохранителя. Его остановили в результате применения табельного оружия. Потерпевшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу