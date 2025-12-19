Водителя иномарки останавливали стрельбой на Ситцевой улице

Нарушитель попытался скрыться от правоохранителей во дворах, выбежав из машины.

В Приморском районе Петербурга задержан водитель иномарки. Погоню со стрельбой осуществили сотрудники Госавтоинспекции, передает 20 января 78.ru.

Инцидент произошел около школы на Ситцевой улице. Нарушитель попытался скрыться от правоохранителей во дворах, выбежав из машины, однако его поймали на детской площадке. Автомобиль злоумышленника успешно вскрыли. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: молодой водитель устроил дрифт на стоянке торгового центра в Московском районе. Парня 23 лет установили благодаря уличным камерам наблюдения.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти