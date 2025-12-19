Молодой водитель устроил дрифт на стоянке ТЦ в Московском районе

Парня 23 лет установили благодаря уличным камерам наблюдения.

В Московском районе задержали водителя Volkswagen, устроившего дрифт на парковке торгового центра. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Парня 23 лет установили благодаря уличным камерам наблюдения. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку для дальнейшей экспертизы, а сам водитель привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция вновь подчеркивает: записи с камер уличного наблюдения постоянно анализируются, и никакие попытки избежать ответственности не увенчаются успехом. Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: задержан водитель Renault, сбивший пожилую женщину на Испытателей.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти