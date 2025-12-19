  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:56
94
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Молодой водитель устроил дрифт на стоянке ТЦ в Московском районе

0 0

Парня 23 лет установили благодаря уличным камерам наблюдения.

В Московском районе задержали водителя Volkswagen, устроившего дрифт на парковке торгового центра. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Парня 23 лет установили благодаря уличным камерам наблюдения. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку для дальнейшей экспертизы, а сам водитель привлечен к административной ответственности. 

Госавтоинспекция вновь подчеркивает: записи с камер уличного наблюдения постоянно анализируются, и никакие попытки избежать ответственности не увенчаются успехом. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: задержан водитель Renault, сбивший пожилую женщину на Испытателей. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, московский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии