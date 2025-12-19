Конфликт подростков и водителя в Пушкине дошел до Комитета по транспорту

Водителя автобуса сняли с линии после инцидента с подростками.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга прокомментировали инцидент с участием подростков и водителя автобуса, произошедший в Пушкине. Конфликт возник из-за того, что несколько несовершеннолетних не успели попасть в салон общественного транспорта.

По данным ведомства, подростки начали наносить удары по стеклам автобуса кулаками и рюкзаками, пытаясь остановить транспортное средство. Водитель отреагировал на происходящее агрессивно и вступил в физический конфликт с одним из школьников, пытаясь пресечь их действия.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Перевозчик инициировал служебную проверку. Водителя временно отстранили от работы и сняли с линии. Его вызовут на заседание комиссии по безопасности дорожного движения для рассмотрения ситуации.

Врио председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков дал оценку произошедшему и заявил, что действия водителя являются грубым нарушением должностных инструкций.

Фото: "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"