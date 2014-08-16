Беглов пообещал ветеранам поддержку всех инициатив в Петербурге

Губернатор Александр Беглов встретился с активом ветеранских организаций Петербурга. Глава города поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и обсудил совместную работу, сообщает Вечерний Санкт-Петербург.
Беглов подчеркнул, что власти постоянно поддерживают связь с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Он отметил преемственность поколений: сегодняшние бойцы выполняют долг так же, как их отцы и деды, сражавшиеся в разные годы.
Особую роль ветеранских организаций глава города отметил в патриотическом воспитании молодежи. По его словам, представители разных поколений, собравшиеся на встрече, объединяют усилия, чтобы передавать опыт молодым и учить настоящему патриотизму не на словах, а на деле.
Беглов поблагодарил ветеранов за совместную работу, отметив, что благодаря взаимодействию уже многое сделано, и выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество поможет справиться с любыми трудностями.
Фото: пресс-служба Смольного
