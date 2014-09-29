Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по поводу вступления Украины в НАТО

По его словам, пока что Украина не отвечает стандартам объединения.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что среди членов НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в состав объединения. Об этом он сказал в программе портала Axios на телеканале HBO.

По словам генсека, среди членов НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в состав объединения. Однако этот факт не мешает альянсу усиливать партнерство с Киевом и работать с ним теснее, подчеркнул Столтенберг.

Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он отметил заявил, что недавно он выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны Североатлантического альянса. Однако Столтенберг выразил уверенность, что украинский лидер рассчитывает на "нечто большее", чем просто поддержка страны, а именно – добиться членства в НАТО.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные американские военные учения в акватории Черного моря.

Видео: YouTube / HBO