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Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

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Россия не хочет нагнетать обстановку в регионе.

Российский президент Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные американские военные учения в акватории Черного моря. Такой позицией глава государства поделился в эфире телеканала "Россия-24". При этом политик считает нецелесообразным проводить аналогичные маневры в ответ на действия Североатлантического альянса.

Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney отправляется в акваторию Черного моря для проведения там учений. НАТО планирует использовать в маневрах стратегическую авиацию и боевое оружие. Минобороны РФ предложило политику ответить аналогично иностранцам. Однако Путин не видит смысла нагнетать обстановку. Сейчас РФ ограничивается только наблюдением и сопровождением самолетов потенциального противника и его боевых судов.

Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военные учения, нато, черное море
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Маслов Константин
Сегодня 12:48

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