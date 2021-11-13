Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

Россия не хочет нагнетать обстановку в регионе.

Российский президент Владимир Путин назвал серьезным вызовом незапланированные американские военные учения в акватории Черного моря. Такой позицией глава государства поделился в эфире телеканала "Россия-24". При этом политик считает нецелесообразным проводить аналогичные маневры в ответ на действия Североатлантического альянса.

Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney отправляется в акваторию Черного моря для проведения там учений. НАТО планирует использовать в маневрах стратегическую авиацию и боевое оружие. Минобороны РФ предложило политику ответить аналогично иностранцам. Однако Путин не видит смысла нагнетать обстановку. Сейчас РФ ограничивается только наблюдением и сопровождением самолетов потенциального противника и его боевых судов.

Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей.

Фото и видео: kremlin.ru