Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей

Глава РФ рассказал о противоречиях в словах Европы.

Российский президент Владимир Путин оценил обвинения Москвы в неисполнении Минских договоренностей. В эфире телеканала "Россия-24" политик заявил о том, что Запад не может конкретно сформулировать претензии. Эта ситуация также затрагивает самопровозглашенные народные республики Луганской и Донецкой областей.

Когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет. Они прямо так: мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ уточнил, что также ответ не получают и его коллеги из ДНР и ЛНР относительно того, какие обязательства они якобы не выполняют в соответствии с минскими соглашениями. Несмотря на это Европа регулярно требует от сторон исполнения договоренностей.

Путин: Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Фото и видео: kremlin.ru