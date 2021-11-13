Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей

Российский президент Владимир Путин оценил обвинения Москвы в неисполнении Минских договоренностей. В эфире телеканала "Россия-24" политик заявил о том, что Запад не может конкретно сформулировать претензии. Эта ситуация также затрагивает самопровозглашенные народные республики Луганской и Донецкой областей.
Когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет. Они прямо так: мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер РФ уточнил, что также ответ не получают и его коллеги из ДНР и ЛНР относительно того, какие обязательства они якобы не выполняют в соответствии с минскими соглашениями. Несмотря на это Европа регулярно требует от сторон исполнения договоренностей.
Путин: Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Фото и видео: kremlin.ru
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