Путин: Россия не является стороной конфликта в Донбассе

Такой статус Москвы не прописан в Минских соглашениях.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не является стороной конфликта на Донбассе. Об этом глава государства напомнил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Политик уточнил, что в Минских соглашениях не говорится о том, что РФ стала стороной конфликта в регионе на юго-востоке Украины.

Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что на данный момент украинские власти продолжают использовать на Донбассе беспилотные аппараты, которые запрещены Минскими договоренностями. По мнению Путина, Запад никак не реагирует на данные нарушения со стороны Киева, а Европа "что-то невнятное сказала". При этом Вашингтон поддерживает действия Украины. Официальные власти Киева утверждают, что будут применять дроны и в будущем на линии сопротивления.

Путин: перекрытие Белоруссией поставок газа в Европу было бы нарушением контракта.

Фото и видео: kremlin.ru