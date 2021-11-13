Путин: перекрытие Белоруссией поставок газа в Европу было бы нарушением контракта

Глава РФ обсудит этот вопрос с Александром Лукашенко.

Российский президент Владимир Путин заявил, что перекрытие Белоруссией поставок газа в Европу было бы нарушением контракта. Такое мнение глава государства высказал журналистам телеканала "Россия-24". Политик уточнил, что собирается обсудить с Александром Лукашенко ситуацию. Ранее Минск высказал готовность перекрыть транзит энергоресурсов в Европу, если регион введет новые санкции против республики из-за миграционного кризиса.

Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал. Владимир Путин, президент РФ

Путин уверен, что ничего хорошего от перекрытия трубопровода с газом быть не может, в связи с чем политик надеется, что до такой меры Минск не дойдет.

Путин заявил, что переправку беженцев в ЕС организуют те, кто уже находится в Европе.

Фото и видео: kremlin.ru