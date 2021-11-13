Путин заявил, что переправку беженцев в ЕС организуют те, кто уже находится в Европе

Глава РФ рассказал, могут ли в ЕС привлечь ответственных за миграционный кризис.

Российский президент Владимир Путин заявил, что переправку беженцев в Евросоюз организуют те, кто уже находится в Европе. Таким мнением глава государства поделился с журналистам телеканала ""Россия-24". Он призвал заниматься данной проблемой местные правоохранительные органы. Однако политик полагает, что привлечь виновных к ответственности будет затруднительно.

Да, действуют группы. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ уточнил, что если посмотреть на внутреннее европейское законодательство, то получается так, что ответственные за миграционный кризис ничего не нарушают. Путин объяснил, что получается ситуация, при которое человек решает переехать из одной страны в другую по личным соображениям, соображениям безопасности или экономики.

Путин призвал убрать избыточные барьеры в развитии технологий искусственного интеллекта.

Фото и видео: kremlin.ru