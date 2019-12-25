Киев ждет осуждения ФРГ и Францией указа о доступе товаров ДНР и ЛНР на рынок России

Дмитрий Кулеба негативно оценил приказ Путина о допуске товаров ДНР и ЛНР в Россию.

Киев ждет осуждения Германией и Францией указа о доступе товаров ДНР и ЛНР на рынок России. Такую позицию перед журналистами высказал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Он оценил указ российского президента Владимира Путина по отмене количественного ограничения на экспорт и импорт с территорий самопровозглашенных народных республик Донбасса. По словам главы МИД Украины, новый документ противоречит Минским соглашениям.

Я проинформировал об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей <...> с экономикой РФ. Мы ждем осуждения этого указа. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что Владимир Путин дал поручение российскому правительству за месяц принять необходимый ряд мер, смягчающих условия допуска на внутренний рынок товаров из ДНР и ЛНР.

Киев призвал Париж и Берлин быть готовыми к военному конфликту на Украине.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine