Остап Дроздов оценил необходимость в управлении страной Западом.

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной. Такую информацию собственным подписчикам на YouTube-канале донес местный националист, журналист из Львова Остап Дроздов. По мнению эксперта, в настоящее время президент Владимир Зеленский не в состоянии дать отпор Москве, именно поэтому функцию главы государства временно выполняют коллективные силы Запада.

Аналитик считает, что контроль со стороны Запада пока что является лучшим вариантом для Киева. По его словам, если бы Зеленский действительно привел в жизнь свои намерения по управлению Украиной, то в этом случае страна давно бы капитулировала перед РФ.

Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем. Остап Дроздов, украинский журналист

Дроздов: На Украине призвали ликвидировать должность Зеленского.

Фото и видео: Youtube/DROZDOV