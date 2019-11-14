Остап Дроздов считает, что все украинцы должны знать украинский, а не иностранный язык.

Украинский журналист назвал "одноклеточными" русскоязычных сограждан. Такое заявление сделал телеведущий Остап Дроздов во время эфира собственной программы, которая выходит на YouTube-канале.

Журналист считает, что русский язык на Украине следует считать иностранным, а также агрессивно-оккупационным. По словам Дроздова, местные жители не должны его понимать, так как каждый гражданин Украины обязан говорить на украинском языке. Спикер заметил, что все те, кто не выучил национальный язык, должны отправиться в путешествие по территории Золотого кольца в РФ, а не отправляться в Западную Украину.

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Видео: Youtube/DROZDOV