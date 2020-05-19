СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Гордон отметил, что это был "скрытый допрос террориста и военного преступника" под видом интервью.

Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что материалы данных интервью будут изучены и им дадут правовую оценку.

Видео беседы Гордона с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник. Сам журналист заявляет, что интервью были подготовлены в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Гордон отметил, что это был "скрытый допрос террориста и военного преступника" под видом интервью.

Флэшка с записью уже направлена в гаагский трибунал. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Ранее Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства.

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон