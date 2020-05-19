СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что материалы данных интервью будут изучены и им дадут правовую оценку.
Видео беседы Гордона с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник. Сам журналист заявляет, что интервью были подготовлены в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Гордон отметил, что это был "скрытый допрос террориста и военного преступника" под видом интервью.
Флэшка с записью уже направлена в гаагский трибунал.
Дмитрий Гордон, украинский журналист
Ранее Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства.
Видео: YouTube / Дмитрий Гордон
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все