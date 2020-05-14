Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

Депутат ГД России ответила на обвинения журналиста из Украины.

Наталья Поклонская ответила Дмитрию Гордону, назвавшему ее символом предательства. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на депутата Государственной Думы России от крымского региона. Экс-прокурор отметила, что не будет реагировать на слова украинского журналиста, так как он не может в нынешних условиях на Украине объективно выражать свою позицию.

Напомним, что ранее Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону. Беседа проводилась в онлайн-формате между Киевом и Симферополем. Позже в рамках программы на телевизионном канале "Украина 24" Дмитрий Гордон рассказал, что выпуск с Поклонской можно считать документацией агрессии России, а также его личным вкладом в судебный процесс в Гааге, который будет запущен в будущем. По словам спикера, Поклонскую следует считать символом предательства, так как она является гражданкой Украины, а до воссоединения КРыма с РФ трудилась в Генеральном прокуратуре Украины.

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Видео: YouTube / Дмитрий Гордон

