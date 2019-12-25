Гемпель заявил, что крымчан никто не заставит вернуться в "чужую" Украину.

В Крыму посчитали "бредом" прогнозы Климкина по возвращению полуострова Украине. Заявление сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом сообщают "РИА Новости".

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал два условия для возвращения полуострова. По его словам, для этого нужно продолжать усиливать санкции в отношении России, чтобы Крым стал для неё непосильной ношей. Второе условие — желания жителей полуострова вернуться в состав Украины.

Гемпель же заявил, что крымчан никто не заставит вернуться в "чужую" Украину, так как их историческая родина — Россия.

Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям

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