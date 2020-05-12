Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Экс-прокурор Крыма и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская дала интервью журналисту из Украины. Это произошло впервые с момента воссоединения Крыма и России в 2014 году. Об этом пишут "РИА Новости".
Поклонская рассказала, что она пообщалась с украинским журналистом Дмитрием Гордоном в онлайн-режиме. По её словам, во время интервью она поделилась своей позицией по многим вопросам как бывший сотрудник украинской прокуратуры.
Наталья Поклонская рассказала, что во время интервью с Гордоном она обсудила Крым, Россию и Украину.
Ранее Поклонская оценила возможность признания Западом статуса Крыма.
Видео: YouTube / Дмитрий Гордон
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