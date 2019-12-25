Депутат посоветовала активизировать работу дипломатов с западными коллегами для приближения признания Крыма российским.

Наталья Поклонская оценила возможность признания Западом статуса Крыма. Зампред комитета Госдумы по международным делам считает, что прогнозировать скорейшее признание нельзя. Об этом депутат ГД рассказала "РИА Новостям".

Ни одна страна не застрахована от внутренних и внешних потрясений. И когда стабильность шатается, начинается поиск компромиссов прокомментировала Поклонская

Политик добавила, что "с каждым днем, месяцем что-то меняется". Для признания Западом российского полуострова необходимо активизировать работу дипломатов. Поклонская объяснила журналистам, что сейчас в мире существует множество проблем. Она не исключает возможности того, что вектор общественности переключится с Крыма на "новую жертву".

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