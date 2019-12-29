Наталья Поклонская прокомментировала скандал на шоу Соловьёва

Там выгнали украинского участника

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала инцидент на вечернем шоу Владимира Соловьёва. Накануне ведущий выгнал из студии бывшего депутата Рады Александра Ковтуненко.

Соловьёв удалил гостя из студии со словами "вон, нацистская мразь". На шоу обсуждали эпизоды Великой Отечественной войны.

Поклонская написала в своём Twitter: "это такие жалкие карьеристы-приспособленцы, они первыми бегут с корабля"

И добавила, что "они оставляют страну на растерзание бесам".

Ранее Поклонская прошла тест ДНК и объявила себя русской украинкой.