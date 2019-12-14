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Поклонская прошла тест ДНК и объявила себя "русской украинкой"

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Ранее депутат Госдумы публично заявила, что считает себя "русской украинкой".

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своем телеграм-канале объявила, что заказала тест на ДНК в одной из московских клиник. К этому ее сподвигло публичное заявление о том, что она себя считает "русской украинкой", что вызвало бурное обсуждение в Сети.

Поклонская уточнила, что намерена "развеять мифы вокруг себя" , так что "главная загадка будет раскрыта" – "какая кровь намешана" в ней.

Ранее мы сообщали о том, что Наталья Поклонская поделилась новыми снимками на своей странице в Facebook

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — пишет она. 

Депутат отметила, что критиковать образ можно, если очень хочется. Также она напомнила, что поход к фотографу — отличный подарок. 

Видео: Piter.tv, YouTube / Наталья Поклонская

Теги: днк, поклонская
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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