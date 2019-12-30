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Поклонская поделилась фотографиями в "голливудском" стиле
Сегодня, 16:52
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arteliseev

Поклонская поделилась фотографиями в "голливудском" стиле

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Депутат Госдумы России от Крымского региона напомнила, что она "няш-мяш".

Наталья Поклонская поделилась новыми снимками на своей странице в Facebook. 

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — пишет она. 

Депутат отметила, что критиковать образ можно, если очень хочется. Также она напомнила, что поход к фотографу — отличный подарок. 

Комментарии под фото, как всегда, разнообразные: от критики до полного восторга. 

Ранее мы сообщали, что WhatsApp перестал работать на "старых" смартфонах.

 

Теги: поклонская наталья
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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