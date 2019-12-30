Поклонская поделилась фотографиями в "голливудском" стиле

Наталья Поклонская поделилась новыми снимками на своей странице в Facebook.
"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — пишет она.
Депутат отметила, что критиковать образ можно, если очень хочется. Также она напомнила, что поход к фотографу — отличный подарок.
Комментарии под фото, как всегда, разнообразные: от критики до полного восторга.
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