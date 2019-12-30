Поклонская поделилась фотографиями в "голливудском" стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона напомнила, что она "няш-мяш".

Наталья Поклонская поделилась новыми снимками на своей странице в Facebook.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — пишет она.

Депутат отметила, что критиковать образ можно, если очень хочется. Также она напомнила, что поход к фотографу — отличный подарок.

Комментарии под фото, как всегда, разнообразные: от критики до полного восторга.

Ранее мы сообщали, что WhatsApp перестал работать на "старых" смартфонах.