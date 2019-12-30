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WhatsApp перестал работать на "старых" смартфонах

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К "старым" относят Android 2.3.7, iOS 8 и более ранних версий.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что WhatsApp перестал работать на "старых" смартфонах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что поправка действует с 1 февраля. К "старым" относят Android 2.3.7, iOS 8 и более ранних версий. Таким образом компания заботится о безопасности. 

По данным специалистов, злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями в устаревшем ПО.

Ранее мы сообщали о том, что Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7.

Теги: whatsapp, общество, технологии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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