Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7

Выпущенные накануне окончания сроков поддержки ОС апдейты содержали ошибку.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Microsoft выпускает "посмертное" исправление для Windows 7. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как оказалось, выпущенное накануне обновление содержало ошибку. В итоге Microsoft решило исправить её и "подарить" пользователям. Известно, что изначально ОС апдейты предназначались только для корпоративных версий ПО.

Напомним, что с 14 января компания Microsoft прекратила обновления Windows 7.

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