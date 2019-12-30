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Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7

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Выпущенные накануне окончания сроков поддержки ОС апдейты содержали  ошибку.

В воскресенье, 2 февраля,  стало известно о том, что Microsoft выпускает "посмертное" исправление для Windows 7. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как оказалось, выпущенное накануне обновление содержало ошибку. В итоге Microsoft решило исправить её и "подарить" пользователям. Известно, что изначально ОС апдейты предназначались только для корпоративных версий ПО.

Напомним, что с 14 января компания Microsoft прекратила обновления Windows 7.

Ранее мы сообщали о том, что в Тюмени создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.

Теги: microsoft, мировые новости, общество, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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