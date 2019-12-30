Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Microsoft выпускает "посмертное" исправление для Windows 7. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как оказалось, выпущенное накануне обновление содержало ошибку. В итоге Microsoft решило исправить её и "подарить" пользователям. Известно, что изначально ОС апдейты предназначались только для корпоративных версий ПО.
Напомним, что с 14 января компания Microsoft прекратила обновления Windows 7.
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