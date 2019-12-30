В Тюмени создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона

Устройство позволит заряжать мобильные гаджеты на дистанции в 2 метра.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что в Тюмене в индустриальном университете (ТИУ) создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Известно, что устройство позволит заряжать мобильные гаджеты на дистанции в 2 метра. Гаджет делает это с помощью электромагнитных волн. Отмечается, что с помощью этой разработки в России могут создать общественные зоны подзарядки. Также беспроводную российскую зарядку можно использовать в промышленности и при добыче полезных ископаемых.

В настоящее время, в Тюмени тестируют гаджет. Готовое изделие планируется выпустить через два года.

Ранее мы сообщали о том, что врачи нашли пользу в фитнес-браслетах и "умных" часах.