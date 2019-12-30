Врачи нашли пользу в фитнес-браслетах и "умных" часах

В августе 2019 года умные часы вызвали наибольший ажиотаж покупателей.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно, чем полезны фитнес-браслеты и "умные" часы. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Иванов в интервью радио Sputnik.

Среди плюсов соответствующих гаджетов Константин Иванов назвал измерение сердечного ритма, артериального давления, уровня сахара в крови, фаз сна и прочее.

"Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье", — сказано в сообщении.

Кроме того врач уверен, что человеку проще соблюдать программу, если "умные часы" превращают её в игру. При этом с соответствующими гаджетами связано много мифов. Например пользователи беспокоятся, что браслеты дают возможность отследить геолокацию человека. Врач заверил, что эту функцию можно отключить в настройках.

В августе 2019 года умные часы стали товаром, вызвавшим наибольший ажиотаж покупателей.

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