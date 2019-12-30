Европарламент выступил за введение единого разъема для зарядки

Новые правила планируется разработать к июлю текущего года.

Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории ЕС единого разъема для зарядки гаджетов. Свои голоса за нововведение отдали 582 члена комиссии, 40 – выступили против. Об этом пишет агентство Reuters.

Новый регламент должен быть разработан к июлю текущего года. В Брюсселе ожидают, что принятое решение упростит жизнь европейцам, а также снизит объемы отходов электроники. К слову, в 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Против стандартизации выступила компания Apple, которая в 2012 году выпустила смартфоны и планшеты с собственным разъемом Lightning. Разработчики заявили, что единый разъем будет душить инновации и выразили надежду, что Европарламент найдет альтернативное решение вопроса.

В настоящий момент в мире распространены три стандарта зарядок: micro USB, USB-C, а также разъем Lightning, используемый почти во всех новых устройствах Apple.