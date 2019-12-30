Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов

В компании считают, что единый разъем для зарядки душит инновации.

Американская компания Apple считает, что возможный переход всех смартфонов на единый стандарт зарядки может нанести вред владельцам устройств в Европе и экономике в целом. Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что единый разъем для зарядки душит инновации, а не поощряет их. Представители Apple надеются, что Еврокомиссия все-таки найдет альтернативное решение, которое не будет ограничивать возможности отрасли по внедрению инноваций.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждает возможность перехода всех мобильных устройств на единый стандарт зарядки. Таким образом хотят сократить количество отходов. К слову, старые зарядные устройства генерируют более 51 тысячи тонн электронных отходов год.

Ранее мы писали, что названа дата начала продаж бюджетного iPhone 9.