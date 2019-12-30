Названа дата начала продаж бюджетного iPhone 9

Массовое производство начнется в феврале, старт продаж запланирован на март.

Компания Apple готовится начать массовое производство бюджетного iPhone SE 2 (многие его называют девятым iPhone). Запуск запланирован на февраль. Планируется, что в продаже смартфон появится уже в марте. Об этом сообщает портал Gadgets 360.

Сборкой новинки займутся такие компании как Hon Hai Precision Industry, Pegatron and Wistron. У смартфона будет такой же корпус, как и у iPhone 8 с экраном диагональю 4,7 дюйма. В устройство встроят одинарную камеру и функцию Touch ID, которая будет активироваться при нажатии кнопки "Домой". Смартфон будет стоить около 399 долларов.

Ранее появились подробности о новом iPhone 12 Pro Max. Ожидается, что устройство получит увеличенную камеру и более тонкий, чем у предшественника, корпус.