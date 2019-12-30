Появились подробности о новом iPhone 12 Pro Max

Новинка получит тройную основную камеру с датчиками большего размера, чем у предшественника.

В сети появились подробности о новом смартфоне Apple - iPhone 12 Pro Max. Известно, что устройство выпустят с увеличенной камерой и более тонким корпусом, чем у предшественника. Об этом сообщается в японском блоге Mac Otakara.

Известно, что 6,7-дюймовая модель будет иметь толщину около 7,4 мм. Это на 10 % тоньше, чем iPhone 11 Pro Max. Кроме того, устройство получит тройную основную камеру с увеличенными датчиками, поэтому пользователи смогут делать качественные снимки даже при плохом освещении.

Младшие версии получат 5,4 и 6,1-дюймовые экраны и двойные задние камеры, как у iPhone 11. Все новинки будут оснащены OLED-экранами и технологией распознавания лиц Face ID. Линейку представят на традиционной сентябрьской презентации.

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