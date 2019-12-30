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Появилось фото нового смартфона Galaxy Z
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

Появилось фото нового смартфона Galaxy Z

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Оказалось, что он может складываться втрое.

Китайские инсайдеры сфотографировали и опубликовали в сети снимок с новым смартфоном от компании Samsung – Galaxy Z. Выяснилось, что устройство может складываться втрое. Поэтому не исключено, что размер смартфона будет больше, чем у Galaxy Fold. Долгожданную модель презентуют в конце 2020 года.

В текущем году Samsung представит еще несколько новинок-раскладушек. Например, 11 февраля состоится дебют Galaxy Z Flip, а в середине года ожидается выход Galaxy Fold 2.

Ранее мы писали, что складной Samsung Galaxy Fold установил рекорд по продажам.

Фото: Prt Scr / samsung.com

Теги: samsung, samsung galaxy z, смартфоны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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