Складной Samsung Galaxy Fold установил рекорд по продажам

С начала осени удалось продать 1 млн устройств.

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold установил рекорд по продажам. Инновационное устройство появилось на прилавках магазинов только осенью этого года. За это время удалось реализовать 1 млн экземпляров.

Производитель выпускал смартфоны партиями, так как у новинки было много сомнительных факторов. Например, первые пользователи жаловались на быструю поломку гибкого экрана. Ценник также мог отталкивать. Стоимость устройства составляет более 2 тысяч долларов или более 159 тысяч рублей.

Изначально Samsung планировал продать от 500 тысяч до 1 млн устройств. Получается, что сбылись лучшие прогнозы компании-производителя.

Напомним, продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Fold стартовали в Южной Корее и Европе в середине апреля. Первые пользователи пожаловались, что устройство сломалось в первый же день использования. После снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина, почернел дисплей. Компании Samsung пришлось отправить на доработку смартфон.

Samsung Galaxy Fold имеет два экрана диагональю 4,6 дюйма и 7,3 дюймов. В сложенном состоянии устройство напоминает смартфон, однако его в любой момент можно разложить в планшет.

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Видео: YouTube / Samsung

