Apple запустил беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Компания Apple запустила беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone. Услугой могут воспользоваться владельцы фирменной карты корпорации. Об этом сообщает CNBC.
Первые карты Apple Card попали к владельцам в августе 2019 года. Теперь в компании решили ввести дополнительные бонусы для этих людей. Беспроцентная рассрочка действует только в магазинах официальных дилеров и партнеров компании, также услугой можно воспользоваться в Apple Store.
Для оформления беспроцентной рассрочки на два года достаточно указать карту как способ оплаты и выбрать необходимую графу. Например, новый iPhone 11 стоит по этой схеме всего 41 доллар в месяц.
В настоящее время Apple Card доступны только на территории США. В ближайшее время картой можно будет оплачивать покупки по всему миру, где принимаются Apple Pay.
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Видео: YouTube / Marques Brownlee
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