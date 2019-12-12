Apple запустил беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Чтобы воспользоваться услугой, нужно приобрести смартфон с помощью фирменной карты корпорации.

Компания Apple запустила беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone. Услугой могут воспользоваться владельцы фирменной карты корпорации. Об этом сообщает CNBC.

Первые карты Apple Card попали к владельцам в августе 2019 года. Теперь в компании решили ввести дополнительные бонусы для этих людей. Беспроцентная рассрочка действует только в магазинах официальных дилеров и партнеров компании, также услугой можно воспользоваться в Apple Store.

Для оформления беспроцентной рассрочки на два года достаточно указать карту как способ оплаты и выбрать необходимую графу. Например, новый iPhone 11 стоит по этой схеме всего 41 доллар в месяц.

В настоящее время Apple Card доступны только на территории США. В ближайшее время картой можно будет оплачивать покупки по всему миру, где принимаются Apple Pay.

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Видео: YouTube / Marques Brownlee