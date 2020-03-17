Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за коронавируса

Президент готов распространить режим ЧП из-за коронавируса на всю страну в случае такой необходимости.

Владимир Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19. Президент страны добавил, что введет режим в случае такой необходимости. Об этом сообщили журналисты программы "Свобода слова" со ссылкой на слова политика.

Если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение (по всей стране) прокомментировал Зеленский

На данный момент на Украине зарегистрировано 7 подтвержденных случаев инфицирования. Из них один случай - летальный. От коронавируса скончалась пожилая женщина из Житомирской области. В Житомирской и Черновицкой областях инициирован режим ЧП, так как именно в этих регионах находятся зараженные. Решение принято депутатами Верховной Рады. Режим ЧП начался со вторника 17 марта.

Ранее соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине.

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