Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Депутат Верховной Рады заявил, что Украина не сможет рассчитаться по долгам.

Соратник Владимира Зеленского по политической партии "Слуга народа" заявил о приближении дефолта на Украине. Об этом рассказал Депутат Верховной рады Александр Дубинский в интервью YouTube-каналу "Vласть vs Vлащенко".

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Дубинский заметил, что страна не может вернуть долги, которые сформировались на внешнем и внутреннем рынках. Сделать это будет возможно только при условии глобальной финансовой помощи. По словам политика, плана и стратегии "выживания" Украины в случае отсутствия помощи от МВФ у киевских властей нет.

Ранее Украина заявила о провокации в Черном море.

Фото: YouTube/Vласть vs Vлащенко

Видео: YouTube/112 Украина, NEWSONE