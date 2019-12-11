Российские "хулиганы " из ЧМ и ФСБ ослепили украинских военных из светового прожектора.

Украина заявила о провокации в Черном море. Об этом сообщила телерадиокомпания Минобороны Украины Бриз. По данным местных журналистов, провокацию устроили "хулиганы" из Черноморского флота РФ и ФСБ. Она связана с испытаниями ракетного катера ВМФ Украины "Прилуки", которые прошли на прошлой неделе.

Экипаж судна отрабатывал тактическое маневрирование и борьбу за живучесть при переходе морем. После постановки "Прилук" на якорь появился патрульный сторожевой корабль ФСБ "Безупречный". Спустя несколько часов также на месте замечен ракетный катер ЧФ "Шуя".

"Безупречный" ночью приблизился к украинскому катеру без ходовых огней. Он подошел ближе в 30 раз, чем разрешают международные правила предупреждения столкновения судов. Далее при помощи светового прожектора российские военные ослепили находившийся на ходовом мостике экипаж.

Такие действия российских моряков больше напоминали выходки пиратов или, скорее, хулиганов заявили в "Бризе"

Напомним,что "Прилукам" пришлось заставить экипаж "Безупречного" на полном ходу скрыться.

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