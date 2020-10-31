Секретарь СНБО Украины увидел "след РФ" в конституционном кризисе

Алексей Данилов поделился своими подозрениями с Владимиром Зеленским.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны увидел "российский след" в конституционном кризисе на Украине. Об этом Алексей Данилов сообщил в рамках программы "Свобода слова Савика Шустера". Эксперт отреагировал на решение местного КС отменить часть антикоррупционных норм.

Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются теми лицами, именно на это направлены...В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор, у меня сомнений почти нет Алексей Данилов, секретарь СНБО

Эксперт сообщил о своих догадках президенту Владимиру Зеленскому. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами государств G7 отметил, что события в КС Украины прошли не без внешнего вмешательства.

Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте.

Видео: YT / Shuster Online