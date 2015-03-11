На встрече глава государства поздравил Зорькина с приближающимся Днем Конституции.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече глава государства поздравил Зорькина и всех членов Конституционного Суда с приближающимся Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Он подчеркнул, что Конституционный Суд выполняет свою функцию по защите прав, интересов граждан, а также по защите самого конституционного строя.

Зорькин также поздравил президента с праздником и вручил ему в качестве подарка сборник избранных решений Конституционного Суда. Он подчеркнул, что здесь собранная часть небольших постановлений.

Видео: официальный сайт президента России