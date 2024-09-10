По словам главы государства, тарифы неизбежно растут в связи с инфляционными процессами.

Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ. Об этом он заявил в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, тарифы неизбежно растут в связи с инфляционными процессами. Он подчеркнул, что тарифы должны увеличиваться в меру. Путин добавил, что этот процесс "не должен приобретать какого бы то ни было стихийного характера". Также президент призвал ФАС и соответствующие комиссии строго следить за этим в регионах.

Со своей стороны обращаюсь сейчас к своим коллегам и в Правительстве, и в регионах Российской Федерации, чтобы ни в коем случае не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России