Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ. Об этом он заявил в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам главы государства, тарифы неизбежно растут в связи с инфляционными процессами. Он подчеркнул, что тарифы должны увеличиваться в меру. Путин добавил, что этот процесс "не должен приобретать какого бы то ни было стихийного характера". Также президент призвал ФАС и соответствующие комиссии строго следить за этим в регионах.
Со своей стороны обращаюсь сейчас к своим коллегам и в Правительстве, и в регионах Российской Федерации, чтобы ни в коем случае не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ.
Владимир Путин, президент РФ
Видео: официальный сайт президента России
