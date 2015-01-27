Лидеры стран обсудили сотрудничество России и Индонезии в экономической и военной сферах.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидер индонезийской республики прибыл в Москву с рабочим визитом. Встреча с Путиным состоялась в Кремле. Президент РФ поприветствовал своего коллегу. Он также напомнил, что в нынешнем году отметили 75-летие установления дипломатических отношений между странами.

В ходе переговоров Путин и Субианто обсудили сотрудничество России и Индонезии в экономической и военной сферах. Российский лидер отметил хороший темп развитий торгово-экономических связей. Он также указал на перспективы сотрудничества Москвы и Джакарты в области энергетики.

Ранее Путин рассказал, что иногда ездит "по-тихому" без кортежа.

Видео: официальный сайт президента России