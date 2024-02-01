По словам главы государства, он не всегда ездит с мигалками и сигналами.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что иногда ездит "по-тихому" без кортежа. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, он не всегда ездит с мигалками и сигналами. Он подчеркнул, что в ходе таких "тихих" поездок обращает внимание на опасность, которую создают курьеры на электросамокатах для пешеходов. Путин отметил, что движение на улицах для курьеров должно быть упорядочено. Президент пообещал дать дополнительные поручения МВД и главам регионов.

Если на вас с большой скоростью несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, и вообще, довольно тяжелое какое-то металлическое изделие, то, конечно, оно представляет опасность для граждан. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России