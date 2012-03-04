По его словам, в непростое для России время можно видеть, насколько прочны традиции воинской славы.

Президент РФ Владимир Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками. Об этом он заявил в ходе церемония вручения Героям России медалей "Золотая звезда".

По словам главы государства, российские военные, которые сражаются на передовой на фронте, стали острее чувствовать кровную связь со своими предками, совершавшими подвиги. Он подчеркнул, что в непростое для России время можно видеть, насколько прочны традиции воинской славы.

По личному общению знаю, на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России