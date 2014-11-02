По словам президента, он обсуждал этот вопрос с Центробанком и Минфином.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, в конце ноября глава государства подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс.

По словам Путина, он обсуждал вопрос повышения НДС с Центробанком и Минфином. Глава государства подчеркнул, что "при выборе всех инструментов" было принято решение пойти на это повышение.

Временное, надеюсь, но повышение. Сразу возник вопрос, что собираемость не увеличится, а ухудшится, потому что часть просто уйдёт в тень. Нельзя этого допустить. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России